Знаменитый актер Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни. "Страна" рассказала биографию знаменитого артиста.

Также мы вспомнили, что Сергей Юрский говорил о ситуации в Украине в своих многочисленных интервью.

Актер попал в так называемый "белый список" российских артистов, которые поддерживают территориальную целостность Украины. В 2014 году он заявил, что отношение российских властей и общества к Украине - это ужасное проявление национального бескультурья.

"Это чудовищная невежливость, это чудовищное нарушение не только правил приличия, но и того, что создает некоторый баланс в мире. Можно помогать, можно вести переговоры, можно сострадать, не соглашаться, спорить, но нельзя в такой тональности кричать на всю нашу гигантскую страну, в которой подобное находит отклик. Это какое-то неожиданное и ужасное проявление национального бескультурья", - заявлял актер.

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Он считал, что Украина является другой нацией - дружественной, исторически связанной с Россией, но другой. "Сейчас Украина - это другая страна. А говорят о ней в такой тональности, как по ночам в телевизионных передачах Мамонтова или Соловьева "хотим - разгоним, хотим - защитим, а русский язык там должен быть!". Ребята, это не ваше дело", - заявлял Сергей Юрский.

"Я побывал в Украине очень давно, очень давно, и для меня Украина - это самостоятельное явление. И, конечно, опасно в Харькове эти слова говорить, но я полагаю, что довольно мучительное возрождение украинского языка - это благо", - добавлял он.

Когда начались события 2014 года Юрий сказал: "Ощущение ужаса у меня не проходящее вот уже несколько месяцев. То, что происходит, вызывает у меня не только чувство тревоги, а ужаса и мрака".

О Крыме он говорил: "Может быть, эти актеры мучились и скрежетали зубами, что Крым им недоступен. Может, они просто не знали, что в Крым можно было поехать свободно и год назад, и два".

Комментируя высказывания о Крыме как о русской земле, актер сравнил это с гипотетическими претензиями жителей современных Греции на территории, принадлежавшие этой стране в прошлом.

"С Крымом у меня связано больше 30 лет, и я никогда не ощущал себя там чужим. Наладится ли там жизнь? Тревожно говорить. Ведь уже сейчас туда не едут на отдых, а крымчане жили в большинстве своем с обслуживания туристов. А если говорить о самой территории... Древние греки могли бы дать право нынешним грекам заявить, что исконные земли Греции распространяются на полмира", - сказал Сергей Юрский.

Ранее мы писали, что дочь Юрского назвала причину смерти знаменитого актера.