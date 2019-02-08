Глава налоговой администрации Днепропетровской области Оксана Томчук отправила "на х...й" мэра города Бориса Филатова, который против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Томчук - близкая знакомая нардепа Андрея Денисенко, который внес принятый вчера законопроект по переименованию области в Сичеславскую. Инцидент произошел под ее постом в Фейсбуке.

Она оставила свой комментарий под цитатой "Филатов протестует (против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую - Прим.Ред.)".

"У "Ленинграда" хорошая песня есть - ехай на ***", - написала она. Сама Томчук отметила переименование области фотографией распития спиртных напитков и надписью "#СічеславськаТАК!".

Фото: facebook.com/oxana.tomchuk

Фото: facebook.com/oxana.tomchuk

Как сообщала "Страна", Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

"Страна" разбиралась, получится ли присвоить региону такое странное имя.