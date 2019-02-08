Граждане России в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине намерены прилететь в Киев 11 февраля, несмотря на запрет. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание "Коммерсант".

По данным источника, после того как Киев решил не пускать на выборы даже граждан РФ членов БДИПЧ, в Бюро всерьез обсуждали возможность вообще не направлять наблюдателей в Украину на выборы. Но в итоге от этой идеи отказались.

Источник утверждает, что 11 февраля гражданки РФ Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ.

Их кандидатуры вряд ли были выбраны случайно, т.к. они не вписываются в категорию "мужчины из России в возрасте 16-60 лет (которым запрещали въезд в Украину во время военного положения - Прим.Ред.).

Как сообщала "Страна", Волкер внезапно изменил мнение о наблюдателях из России на украинских выборах.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине накануне он потребовал допустить наблюдателей из России на выборы президента Украины.