В России, сегодня, 8 февраля, произошла трагедия. "КамАЗ" с рабочими упал с обрыва в Кузбассе, шесть шахтеров погибло, еще 16 ранены. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.



"Авария произошла в 100 км от Междуреченска на территории, прилегающей к угольному распаду. Водитель, управляя грузовым "КамАЗом", перевозившим рабочих, упал в обрыв с 8-10 метров", - сказали в ГИБДД. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Автобус "КамАЗ" упал в угольный отвал. Всего автомобиль перевозил 21 сотрудника ОАО "Разрез Распадский" к угольной шахте. По информации ГИБДД, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

В холдинге "Евраз", который владеет разрезом, сообщили о создании специальной комиссии для выяснения обстоятельств случившегося на разрезе "Распадский".

В департаменте охраны здоровья Кемеровской области сообщили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные 12 - в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Междуреченскую городскую больницу в отделение травматологии и хирургии. В ведомстве также добавили, что их эвакуируют в центр охраны здоровья шахтеров, который находится в городе Ленинск-Кузнецкий.

Для оказания помощи пострадавшим также направлены специалисты бригады постоянной готовности центра медицины катастроф в составе нейрохирурга, травматолога, хирурга и реаниматолога и бригада психологов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК (Нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Фото: vk.com/mzk_love

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