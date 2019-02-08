Президент Украины Петр Порошенко официально утвердил уточненный перечень оккупированных населенных пунктов. Об этом говорится в его указе №32/19.

В документе поясняется, что границы и перечень временно оккупированных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей утверждаются согласно закону об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета на Донбассе.

В частности, ими в Донецкой области признаны: г. Донецк, г. Горловка, г. Дебальцево, г. Докучаевск, г. Енакиево, г. Ждановка, г. Макеевка, г. Снежное, г. Харцызск, г. Христовка, г. Чистяково, г. Шахтерск, г. Ясиноватая и более мелкие населенные пункты.

В Луганской области к ним относятся: г. Луганск, г. Алчевск, г. Антрацит, г. Брянка, г. Голубовка, г. Должанск, г. Кадиевка, г. Первомайск, г. Ровеньки, г. Сорокино, г. Хрустальный и другие.

К временно оккупированным районам и частям их территорий Донецкой области относятся: Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский; в Луганской области: Антрацитовский, Должанский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

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