Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, который еще вчера потребовал допустить наблюдателей из России на выборы президента Украины, сегодня изменил свою позицию. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Мы приветствуем готовность Украины способствовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. Мы убеждены в верности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а следовательно, озабоченность Украины безопасностью очень реальна", - написал Волкер.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что Волкер вчера заявил, что российские наблюдатели должны быть на украинских выборах.

Также мы писали о том, что МИД Украины ответил Волкеру, что отказывается пускать россиян на выборы.