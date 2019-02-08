Разворот на 180°. Волкер внезапно изменил мнение о наблюдателях из России на украинских выборах
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, который еще вчера потребовал допустить наблюдателей из России на выборы президента Украины, сегодня изменил свою позицию. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"Мы приветствуем готовность Украины способствовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. Мы убеждены в верности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а следовательно, озабоченность Украины безопасностью очень реальна", - написал Волкер.
Фото: twitter.com
Ранее "Страна" сообщала, что Волкер вчера заявил, что российские наблюдатели должны быть на украинских выборах.
Также мы писали о том, что МИД Украины ответил Волкеру, что отказывается пускать россиян на выборы.