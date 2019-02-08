Во время вчерашнего визита в парламент Петр Порошенко убеждал глав фракций включить в повестку дня закон об адвокатуре, который лоббирует Банковая.

Об этом у себя в Facebook сообщил адвокат Андрей Портнов.

"Сегодня (7 февраля - ред.) утром в кабинете Парубия, Порошенко и зам начальника АП Филатов проводили встречи с руководителями фракций и, кроме НАТО, просили поддержать изменение повестки дня, чтобы быстрее проголосовать президентский закон об адвокатуре.

Суть этого закона - подчинить Порошенко адвокатуру, переделить и взять под контроль её органы, сформировать адвокатскую квоту в Высшем совете правосудия и этим усилить влияние Порошенко на судебную систему.

Вопрос ставился на голосование дважды. Оба раза по десять голосов для Порошенко дали депутаты фракции Оппозиционного блока. Ошибки быть не может, голосования было два и оба раза - одни и те же депутаты", - написал Портнов.

Судя по данным сайта Верховной Рады, за ускорение рассмотрения закона Порошенко голосовали депутаты части Оппоблока, подконтрольной Ринату Ахметову. Напомним, в СМИ называют Ахметова близким бизнес-партнером Порошенко. На телеканале бизнесмена недавно показали целый пиар-сериал про президента.

Отметим, что оба раза голосование было провалено - Рада не смогла ускорить рассмотрение этого законопроекта. И пока дата его рассмотрения неизвестна - в повестке дня на 8 февраля он не значится.

Как уже рассказывала "Страна", закон об адвокатуре позволяет Банковой взять под контроль коллегии адвокатов, что дает президенту возможность лишать неугодных правозащитников лицензии. Порядок доступа к этой профессии также ужесточается.

Другие детали законопроекта, уже вызвавшего скандал в юридической среде, можно прочитать в материале "Страны" "Адвокаты к дьяволу. Зачем Порошенко продвигает новый закон об адвокатуре".