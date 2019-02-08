В Верховной Раде сегодня состоится Час вопросов к правительству. Это предусмотрено повесткой дня ВРУ на 8 февраля.

Также объявят депутатские запросы. Кроме того, нардепы планируют внести изменения в Жилищный кодекс Украинской ССР и другие законодательные акты Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома. Также парламент может рассмотреть законопроект по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

Однако, вчера нардепы не завершили рассмотрение законопроекта о штрафах за хостелы в многоэтажках, и Парубий анонсировал голосование утром пятницы 8 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада вчера внесла в Конституцию курс на ЕС и НАТО.

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