Заподозренный в британских СМИ в участии в "деле Скрипалей" (наряду с Бошировым и Петровым) скрывающийся под именем "Сергей Вячеславович Федотов", обвинен в еще одном отравлении "веществом из семейства Новичок".

Речь идет о покушении на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в апреле 2015 года. Об этом сообщает The Insider.

Издание "Фонтанка" ранее обращало внимание на то, что Федотов одновременно с Бошировым и Петровым путешествовал сначала в Прагу в 2014 году, а затем в Британию - во время отравления Скрипалей.

Как удалось выяснить The Insider и Bellingcat, Федотов также посещал Болгарию ровно в те дни, когда там был отравлен местный предприниматель Емельян Гебрев. Причем - как установила экспертиза - он был отравлен веществом класса "Новичок".

На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит лишь два возможных мотива: во-первых, его компания производила поставки оружия в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.

24 апреля 2014 года "Федотов" прилетел из Москвы в курортный болгарский город Бургас. У него был обратный билет на 30 апреля, но уже вечером 28-го он оказался в Стамбуле, где срочно купил билет в Москву.

Ранее в этот день предприниматель Емельян Гебрев был госпитализирован, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

Лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семье "Новичка".

Как сообщала "Страна", Госдеп из-за дела Скрипалей готовил доклад о химоружии в России, от которого зависит новый пакет санкций.

Отметим, что в Солсбери британские власти полностью уничтожат дом Скрипалей.