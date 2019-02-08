Печальная новость пришла из Москвы. Здесь, на 84 году жизни скончался знаменитый актер театра и кино, народный артист РСФСР Сергей Юрский. Он умер от остановки сердца. Об этом сообщила ТАСС дочь актера Дарья Юрская.

"Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение", - рассказала дочь актера.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сергей Юрский известен как театральный и киноактер. Он снимался в фильмах "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

Напомним, что 23 декабря 2018 года артиста в тяжелом состоянии госпитализировали, однако в театре тогда заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. С 1978 года Юрский жил и работал в Москве в Театре имени Моссовета. С 1991 года играл и ставил спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы".