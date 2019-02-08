В Харьковской области местный житель избил фельдшера за то, что он якобы долго ехал на вызов скорой помощи.

ЧП произошло в Балаклейском районе области. Мужчина вызвал медиков для своей беременной сожительницы. Как оказалось, мужчина вместе со своей подругой находились в состоянии алкогольного опьянения. Женщине стало плохо из-за чрезмерного количество выпитого.

По словам медиков, они прибыли на вызов за 15 минут. Однако мужчина был убежден, что ехали они долго. Между фельдшером и мужчиной, который вызвал медиков возник конфликт, который из словесного перерос в драку.

Вследствие этого 26-летнего фельдшера ударили по лицу. Его госпитализировали с переломанным носом и гематомой глаза. Сейчас он находится в Харьковской областной клинической больнице.

Нападавшему грозит 1 год исправительных работ. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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