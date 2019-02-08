В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) открыли дело по факту возможной служебной халатности бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело было открыто по решению суда, который удовлетворил жалобу народного депутата Виталия Куприя и обязал НАБУ открыть уголовное производство.

Депутат считает, что Гонтарева, Пасенюк, а также генпрокурор Юрий Луценко выполняя ненадлежащим образом свои обязанности, совершили действия относительно возмещения за счет госбюджета вкладов физлиц искусственно обанкротившихся банков на сумму более 150 млрд гривен, что возможно привело к негативным последствиям.

Дело открыто 18 января по статье 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Как сообщила журналистам пресс-служба ICU, ни Пасенюк, ни группа ICU и входящие в нее компании, ни сотрудники группы не являются стороной уголовного производства, инициированного Куприем или кем-либо другим.

"Более того, Макар Пасенюк никогда не являлся должностным лицом Национального банка Украины или Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Согласно публичному заявлению кандидата в президенты Украины Виталия Куприя, только в прошлом году он направил около четырех тысяч депутатских запросов в различные инстанции на различные темы. Можно только догадываться о целях инициатив народного депутата, в отношении которого, по открытым данным, НАБУ ведет расследование по подозрению в незаконном обогащении за счет составления депутатских запросов в интересах третьих лиц", - говорится в сообщении пресс-службы.

ICU считает, что инициатива Куприя уголовного расследования может являться частью его предвыборной кампании.

Как сообщала "Страна", НАБУ закрыло дело о скандальном отдыхе Гонтаревой на Мальдивах. Дело было закрыто 19 декабря 2018 года в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления.

Отметим, сколько получает и тратит на жилье переехавшая в Британию Гонтарева.