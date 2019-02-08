Курс валют НБУ на 8 февраля. Доллар снизился, евро вырос
В пятницу, 8 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне в 26,95 грн, евро - 30,58 грн. Курс американской валюты снизился на 1 копейку, а евро - вырос на 14 копеек. Российский рубль сегодня стоит 0.40 грн, сообщает пресс-служба НБУ.
Итак, официальный курс НБУ на 8 февраля
100 долларов США - 2695.9350
100 польских злотых - 710.9242
100 евро - 3058.5383
10 российских рублей - 4.0835
100 швейцарских франков - 2693.0864
100 юаней - 399.7044
"Страна" разбиралась, как украинцы скупают валюту онлайн и что будет с курсом доллара. Уже в ночь с 6 на 7 февраля пошли первые сделки.
Напомним, что курс доллара на украинском межбанке добрался до психологической отметки в 27 гривен.
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