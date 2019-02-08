В Москве умер знаменитый артист Сергей Юрский
В Москве ушел из жизни народный артист РСФСР Сергей Юрский. Он умер на 84-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Театре Моссовета.
"Сергей Юрьевич скончался, подробностей пока не знаем", - сказал представитель театра.
Фото: ТАСС
Напомним, что 23 декабря 2018 года артиста в тяжелом состоянии госпитализировали, однако в театре тогда заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.
Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. С 1978 года Юрский жил и работал в Москве в Театре имени Моссовета. С 1991 года играл и ставил спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы".
Юрский известен зрителям по ролям в фильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.
Юрский в "Золотом Теленке"
Юрский в "Место встречи изменить нельзя"
Юрский в "Любовь и голуби"
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