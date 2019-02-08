В пятницу, 8 февраля, в Украине прогнозируется преимущественно сухая погода. В большинстве областей сохранится минус ночью, но днем уже можно ждать небольшой "плюс". Синоптики предупреждают о тумане и гололедице на дорогах. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западном регионе без осадков, температура воздуха днем от +1 до +7, ночью от -2 до -6. На северных областях днем ожидается от -2 до +1, ночью от -5 до -8. В центре днем от -1 до +1, ночью от -4 до -7.

В восточном регионе сухо, температура днем от -2 до +1, ночью от -4 до -7. На юге Украины днем от 0 до +2, ночью от -2 до -5. В Крыму прогнозируют снег с дождем, днем от +3 до +5, ночью от -1 до +1.

В Киеве ожидается сухая погода, днем от -1 до +1, ночью от -5 до -7, ветер южный, 5-10 м/с.

Погода в Украине, фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве и области, фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", по прогнозу синоптика Натальи Диденко в Украине погода в ближайшие дни будет резко меняться: от -10 градусов ночью, до +6 градусов днем.

При этом по прогнозам синоптиков, суббота и воскресенье порадуют украинцев солнцем и теплой погодой.