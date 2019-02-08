Этой весной в Берлине пройдет представительная Международная конференция по вопросам разоружения и контроля над вооружениями. Ее проведение предварительно намечено на 15 марта.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает ТАСС.

"Роботы-убийцы, новые ракетные системы, биологическое и кибероружие - нам нужны новые правила и для новых технологий. Первый шаг - наша конференция 15 марта. Мы не можем оставлять слепые пятна в области контроля над вооружениями", - заявил Маас.

Глава МИД ФРГ на фоне разногласий между Россией и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже неоднократно высказывался за необходимость усиления контроля над вооружениями и новые инициативы по разоружению. При этом Маас считает, что соответствующие соглашения должны включать новые технологические достижения и боевые системы.

Ранее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль сообщил, что в форуме в Берлине планируется участие дипломатов, представителей военных и научных кругов, "речь пойдет о новых идеях в сфере контроля над вооружениями". По словам Бройля, "основной группой участников будут партнеры по ЕС и НАТО", но предполагается пригласить на конференцию и представителей ведущих в военно-технологической сфере стран, включая Россию, Китай или Японию. Он также отметил, что "было бы недоразумением полагать, что конференция будет заниматься ДРСМД", поскольку "это договор между США и Россией".