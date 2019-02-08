Европа крайне недовольна решением Верховной Рады запретить наблюдателям от России из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИЧ) контролировать ход выборов президента.

ОБСЕ направило по этому поводу официальное письмо в МИД Украины в котором выражается сожаление по этом поводу.

В письме директор БДИПЧ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир выразила глубокое разочарование в связи с принятием Радой закона, который закрепил такое ограничение, передает пресс-служба ОБСЕ.

"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедентов и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом",- заявила Гисладоттир.

Она подчеркнула, что наблюдатели, направляемые для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны следовать методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и руководствуются строгим кодексом поведения Бюро в отношении наблюдателей за выборами, в том числе оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в процесс выборов.

Призывая к дальнейшим переговорам по этому вопросу, Гисладоттир заявила, что эти общие обязательства "устанавливают четкие стандарты обращения государств-участников друг с другом и, без исключения, применяются в равной степени к каждому государству-участнику. Их добросовестное выполнение важно для отношений между государствами".

Ранее "Страна" сообщала, что Волкер заявил, что российские наблюдатели должны быть на украинских выборах.