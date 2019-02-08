Вчера, 7 февраля, суд в Самаре вынес приговор по делу экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, который был осужден за покушение на убийство экс-вице-премьера России Анатолия Чубайса. Квачков отсидел три года, а затем был оправдан. Но после освобождения его снова арестовали за попытку вооруженного мятежа и в феврале 2013 года осудили на 13 лет лишения свободы. Позже наказание Квачкову было смягчено до восьми лет, передает Gazeta.

И вот по решению суда, Владимир Квачков покинет колонию в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК РФ. Он, по словам адвокатов, может выйти на свободу уже 19 февраля.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в своем Facebook по этому поводу пожелал счастливой старости освобожденному от наказания экс-полковнику ГРУ.

"Журналисты засыпают вопросами - что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке - восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости", - написал Чубайс.

Фото: facebook.com/anatoly.chubays

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