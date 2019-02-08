Двое граждан РФ, которых обнаружили в списке наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, намеревающихся посетить предстоящие президентские выборы в Украине, будут из него исключены. Об этом со ссылкой на БДИПЧ пишет "Интерфакс".

Причиной исключения россиян из списка стал отказ Киева в их аккредитации. По словам представителя Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томаса Раймера, миссия будет состоять из 90 долгосрочных наблюдателей.

"Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей", - сказал он.

Напомним, МИД Украины не будет принимать заявки от российских наблюдателей на президентские выборы.

Также мы сообщали, что на президентские выборы в Украину приедут 850 наблюдателей ОБСЕ, которым пообещали безопасность. Между тем, глава МИД РФ Лавров заявил, что ОБСЕ пригласила в состав своей делегации российских наблюдателей на украинские выборы.

Кроме того, "Страна" писала, что в Раде решили запретить участие наблюдателей из РФ на выборах. В свою очередь, в ОБСЕ засомневались, что решение не пускать российских наблюдателей на выборы в Украину законно.

Однако, несмотря на это, на заседании 7 февраля Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах президента Украины. После принятия такого решения в МИД РФ едко раскритиковали запрет участия российских наблюдателей на выборах.