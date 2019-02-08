Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, заявил о том, что его ведомство уже проводит мониторинг ситуации, чтобы в реестрах избирателей не оказалось "мертвых душ" с неподконтрольной территории Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом сообщает официальный аккаунт МВД в Facebook .

"В последнее время мы фиксируем тот факт, что количество людей, пересекающих линию соприкосновения и регистрирующих свое место проживания в другом городе, чтобы проголосовать, увеличилось в шесть раз. Или это действительно люди стремятся проголосовать, или это схема, которую нам навязывает наш иностранный враг? И мы будем очень пристально проверять, чтобы в реестре избирателей не было ни "мертвых душ", ни ситуации, когда за человека кто-то проголосует", - заявил Арсен Аваков.

Министр также добавил, что него есть информация о подготовке грязных технологий.

"У меня есть информация о возможном применении незаконных схем во время президентской избирательной кампании и я готов назвать имена кандидатов, если схемы будут приведены в действие.

Надеюсь, что это остановит тех, кто хочет нарушать закон. А если это не остановит, то ничто не помешает мне назвать кошку кошкой и публично разоблачить грязные схемы, фамилии кандидатов и тех, кто выполняет эти схемы", - заявил Аваков в эфире ток-шоу "Право на власть".

Фото: facebook.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что кандидаты в президенты Тимошенко, Гриценко, Бондарь, Садовый и Шевченко подписали меморандум "за честные выборы".

Также мы рассказывали, что на Банковой пытаются организовать встречу Трампа и Порошенко накануне выборов.