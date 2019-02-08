В минувшем 2018 году, житель Киева, задолжавший по алиментам очень крупную суммы в 1,6 миллиона гривен, погасил ее двумя платежами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в ответе на запрос УНН.

"4,6 млрд грн алиментов взыскано государственными исполнителями в течение 2018 года. 1 634 000 грн было выплачено двумя платежами одним плательщиком алиментов в течение 2018 года в Киеве", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, в настоящее время на исполнении в органах государственной исполнительной службы находится 489 000 исполнительных производств в отношении должников по алиментам.

При этом в министерстве добавили, что алименты могут выплачиваться и в добровольном порядке без привлечения органов принудительного исполнения решений, поэтому статистика по таким плательщикам не учитывается.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-муж принес все алименты для своей бывшей в десяти мешках с мелочью.

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