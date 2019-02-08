Сегодня ночью, 8 февраля, в истории с исчезновением над Ла-Маншем частного самолета, на котором в свой новый клуб Кардифф Сити, летел аргентинский футболист Эмилиано Сала поставлена трагическая точка.

Поднятое со дна пролива тело судмедэксперты идентифицировали именно как Эмилиано Сала.

Об этом сообщило в Twitter полицейское управление графства Дорсет.

"Тело, доставленное в Портленд, было официально идентифицировано коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Сала. Семьи г-на Салы и пилота Дэвида Ибботсона были оповещены. Наши мысли сейчас только о них", - заявили в пресс-службе полиции.

Фото: twitter.com/dorsetpolice

Фото: AAIB, bbc.com

Ранее "Страна" сообщала, что Кардифф Сити заплатит Нанту за пропавшего на Ла-Маншем футболиста.