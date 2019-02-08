Вечером в четверг, 7 февраля, силовики прямо на рабочем месте задержали начальника железнодорожного вокзала Одессы Олега Сироту. Его подозревают в получении взяток.

Об этом передает "Думская" со ссылкой на собственные источники в органах.

Фото odessamedia.net

Фото: Константина Цховребашвили

Олега Сироту взяли прямо в своем кабинете в здании вокзала, который был оцеплен полицией.

"Он систематически вымогал и брал по 200-300 долларов США у предпринимателей, работавших на территории вокзала. Занимается им областная прокуратура, управление защиты экономики и следствие ГУ НП", - отметил источник.

Олег Сирота при мэре Одессы Эдуарде Гурвице занимал должность главы Малиновской райадминистрации и запомнился своим скандальным заявлением о том, что одесситы поддерживают повышение коммунальных тарифов, а также тем, что лично сносил агитационные палатки оппонентов мэра.

При мэре Костусеве Сирота некоторое время возглавлял управление инженерной защиты территории и развития побережья.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил в полицию о слежке за ним в Одессе и Киеве.

Также мы рассказывали, что в Одессе СБУ задержала банду вымогателей.