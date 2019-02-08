Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир выразила сожаление в связи с тем, что Верховная Рада приняла закон, запрещающий гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине, в том числе в составе миссии БДИПЧ.

Как сообщается в пресс-релизе ОБСЕ, И.С.Гисладоттир в письме в Министерство иностранных дел Украины выразила "глубокое свое разочарование в связи с принятием парламентом закона, который закрепил такое ограничение".

"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедента и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из какого-либо другого государства-участника ОБСЕ, которые могут изъявить желание наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом", - сказано в письме.

Директор БДИПЧ ОБСЕ подчеркнула, что наблюдатели, направляемые для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, не представляют свою страну, а всю ОБСЕ. При этом, по ее словам, наблюдатели остаются непредвзятыми и никоим образом не вмешиваются в процесс выборов.

Призывая к дальнейшему размышлению по данной проблеме, И.С.Гисладоттир написала, что общие обязательства наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ "устанавливают четкие стандарты обращения государств-участников друг с другом и, без исключения, применяются в равной степени к каждому государству-участнику", добросовестное выполнение которых "важно для отношений между государствами".

Ранее МИД Украины и президент Петр Порошенко заявляли, что российские наблюдатели не будут допущены на президентские выборы в Украине. В свою очередь специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Киев должен допустить наблюдателей из РФ, иначе результаты выборов могут быть поставлены под сомнение.

Однако в украинском МИД представителю Госдепа США ответили, что наблюдатели успешно справятся и без участия России.