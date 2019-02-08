В Киеве на Южном мосту нетрезвый заместитель председателя Голосеевской райгосадминистраций Юрий Ткаченко травмировал патрульную, которая оформляла дорожно-транспортное происшествие, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Как сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook в четверг вечером, на Южном мосту в столице в четверг вечером нетрезвый замглавы райгосадминистрации совершил столкновение с автомобилем, который в свою очередь врезался впереди стоящий автомобиль зажав патрульную оформляющую ДТП.

В информации уточняется, что в 20:36 на линию 102 поступило сообщение, что на Южном мосту в сторону левого берега произошло ДТП без пострадавших с участием двух машин: Skoda догнала Nissan.

На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди Nissan. При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и Nissan. В этот момент водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем Skoda, который в свою очередь врезался в Nissan.

В результате патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне "Skoda.

"Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь… На месте работают следователи, которые занимаются расследованием аварий", – сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что за рулем BMW находился заместитель главы районной в г.Киеве государственной администрации, который имеет явные признаки алкогольного опьянения.

На месте ДТП работает группа следователей отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook написал, что уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для освобождения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. "Новость неприятная для меня. И как для гражданина, и как для руководителя города. Некоторые столичные чиновники разъезжают нетрезвыми за рулем, еще и устраивают ДТП. Одного такого завтра утром освобождаю. Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для освобождения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу", – написал столичный градоначальник.

Мэр добавил, что считает нетрезвых водителей преступниками, не желает работать с такими людьми, которые должны нести полную ответственность за нарушение установленных правил.

"Я убежден, что такие чиновники, как Ткаченко, не должны работать на государственной службе. Человек, который садится нетрезвым за руль, - уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей. Не вижу оснований работать с людьми, которые нагло нарушают правила поведения в обществе. И они должны нести по закону ответственность за свои действия", – резюмировал Кличко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko/

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