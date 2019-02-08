Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Виктор Бондарь, Андрей Садовый и Александр Шевченко подписали "меморандум за честные выборы", направленный на предотвращение фальсификаций.

Это произошло в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" канала 1+1.

Позже свою готовность поставить подпись подтвердил и Владимир Зеленский.

Также кандидаты поставили свои подписи под обращением Национального союза журналистов Украины "О защите свободы слова", декларация призывает кандидатов уважать свободу слова в Украине; не использовать правоохранительные органы для преследования журналистов; ежегодно проводить отчеты органов и уважать законы в сфере свободы слова.

Видео: youtube.com

Ранее экс-глава ЦИК Михаил Охендовский рассказал "Стране" о схемах фальсификации выборов и иностранном влиянии.

Напомним, полиция по заявлению Тимошенко открыло дело о подкупе избирателей штабом Порошенко.