Кандидаты в президенты Тимошенко, Гриценко, Бондарь, Садовый и Шевченко подписали меморандум "за честные выборы"
Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Виктор Бондарь, Андрей Садовый и Александр Шевченко подписали "меморандум за честные выборы", направленный на предотвращение фальсификаций.
Это произошло в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" канала 1+1.
Позже свою готовность поставить подпись подтвердил и Владимир Зеленский.
Также кандидаты поставили свои подписи под обращением Национального союза журналистов Украины "О защите свободы слова", декларация призывает кандидатов уважать свободу слова в Украине; не использовать правоохранительные органы для преследования журналистов; ежегодно проводить отчеты органов и уважать законы в сфере свободы слова.
Видео: youtube.com
Ранее экс-глава ЦИК Михаил Охендовский рассказал "Стране" о схемах фальсификации выборов и иностранном влиянии.
Напомним, полиция по заявлению Тимошенко открыло дело о подкупе избирателей штабом Порошенко.