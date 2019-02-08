В среду, 6 февраля, сотрудниками Новобугского отдела полиции были проведены обыски в домах двух подозреваемых. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

В ходе обыска в одном из домов были обнаружены десятки патронов мелкого калибра, о которых 37-летний владелец дома заявил, что ничего не знает. По его словам, их могли найти и принести с улицы дети.

Во время обыска во втором доме полиция нашла полтора килограмма марихуаны, которые 44-летний хозяин хранил в одном из ящиков в своей мастерской. Также правоохранители обнаружили еще 140 граммов наркотиков в пакете от кофе.

Как сообщил задержанный, он не употребляет наркотики, а использует их для кормления пчел. По его словам, такой рацион делает мед более вкусным. По информации отдела коммуникации полиции Николаевской области, теперь мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Фото: mk.npu.gov.ua

До этого сообщалось, что в Киеве семь наркоторговцев распространяли каннабис и его шишки целый год.

Также "Страна" писала, что наркоагроном снял в Киеве пентхаус под плантацию конопли и вырастил урожай на 3 миллиона гривен.