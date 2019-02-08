Полиция открыла уголовное производство по факту возможного подкупа избирателей штабом президента Петра Порошенко. Производство открыто по заявлению кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в эфире телеканала "1+1".

"В Национальную полицию вчера вечером поступил полный пакет документов от Юлии Владимировны Тимошенко по поводу подкупа избирателей другим кандидатом. Этот пакет документов принят. Возбуждено уголовное производство. Внесено в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований), идет проверка", - сказал он.

Аваков добавил, что ожидает сведений относительно подкупа избирателей от председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Артура Герасимова.

Ранее, 4 января Тимошенко просила Национальное агентство по предотвращению коррупции и Министерство внутренних дел расследовать возможные подкуп избирателей и коррупцию Президента Петра Порошенко.

Как сообщала "Страна", ранее Тимошенко рассказала как "наемники Порошенко" раздают в регионах по 1000 гривен.

Напомним, в МВД рассказали, что оплата работы агитаторов и наблюдателей на выборах считается подкупом избирателя.