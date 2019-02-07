Самолет, выполнявший рейс "Одесса – Варшава (Польша)", совершил вынужденную посадку в международном аэропорту "Одесса". Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Одесса", передают Украинские новости.

Сообщается, что самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс LO 770, совершил вынужденную посадку по техническим причинам. Самолет успешно совершил посадку в Одессе в 19:02 по киевскому времени.

Как сообщала "Страна", ранее в одесском аэропорту вынужденно сел самолет Москва - Кишинев. Пассажиров повезут на автобусе.

Мы писали, что самолет из Шарм-Эль-Шейха вынужденно приземлился в Кривом Роге. В Киев туристов отправили на автобусе.

Стало известно, что самолет рейса Киев - Вена сломался в первый же день работы нового лоукостера в Украине.