В Одессе совершил экстренную посадку самолет, не долетевший до Варшавы
Самолет, выполнявший рейс "Одесса – Варшава (Польша)", совершил вынужденную посадку в международном аэропорту "Одесса". Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Одесса", передают Украинские новости.
Сообщается, что самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс LO 770, совершил вынужденную посадку по техническим причинам. Самолет успешно совершил посадку в Одессе в 19:02 по киевскому времени.
Как сообщала "Страна", ранее в одесском аэропорту вынужденно сел самолет Москва - Кишинев. Пассажиров повезут на автобусе.
Мы писали, что самолет из Шарм-Эль-Шейха вынужденно приземлился в Кривом Роге. В Киев туристов отправили на автобусе.
Стало известно, что самолет рейса Киев - Вена сломался в первый же день работы нового лоукостера в Украине.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!