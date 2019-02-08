Пьяный водитель в Черновцах решил подменить свою мочу для экспертизы. Выпивший мужчина за рулем решил обмануть полицию, взяв с собой заранее подготовленную мочу в контейнере, сообщает Униан, ссылаясь на сюжет ТСН.

Хитрый водитель был остановлен полицией в Черновцах. Как отмечают правоохранители, мужчина нарушал правила ПДД и был остановлен под утро. Патрульные сразу поняли, что нарушитель находится в нетрезвом состоянии. Однако водитель быстро согласился пройти экспертизу, как позже стало ясно, неспроста.

Уже в наркодиспансере, во время сдачи мочи для анализа, нарушитель попытался подменить свой образец другим, который он подготовил специально перед тем, как сесть за руль.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее "Страна" писала, что водитель на Lexus, засмотревшийся на ДТП по Дарницкому шоссе, стал участником еще одной аварии.

До этого стало известно, что киевских водителей предупредили о надвигающемся снегопаде и гололеде на дорогах.