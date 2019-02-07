В Золочеве Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства жестокого избиения школьницы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В Золочевский отдел полиции 6 февраля около 21.00 с письменным заявлением обратилась 14-летняя местная школьница. Девочка сообщила, что около 15.00 на городском стадионе ее избили визуально знакомые девочки", - говорится в сообщении.

Со слов потерпевшей, они повалили ее на землю и нанесли несколько ударов по лицу, а также тянули за волосы. А трое парней, которые стояли рядом, не вмешались в драку. У школьницы медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Нападавшими оказались местные девочки в возрасте 14-15 лет, учащиеся разных школ Золочева. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Совершенное наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года. Сейчас правоохранители опрашивают детей в присутствии их родителей и проводят досудебное расследование.

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