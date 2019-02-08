Известная украинская певица Ани Лорак, не так давно пережившая развод с мужем Муратом, представила поклонникам свой новый образ, который не всем пришелся по вкусу. Пост звезды был опубликован на ее странице в Instagram.

На снимке исполнительница предстала в новом ярком образе: красном пуховике, в джинсах и белой вязаной шапке, что вызвало шквал критики со стороны поклонников певицы. Многие фанаты заявили, что лук Ани Лорак странный и был приобретен в Китае.

"Хватит рекламы, надоело!", "До китайщины опустилась", "На Зверева похожа", "Китайские пуховики, вот оно, счастье", - пишут в комментариях.

Ани Лорак. Фото: Instagram/ Ани Лорак

Ранее мы писали, что стала известна причина развода Ани Лорак.

Также "Страна" узнала, как певица Ани Лорак разводилась с мужем Муратом.