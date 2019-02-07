В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о ранении 35-летнего мужчины на бульваре Верховной Рады, сообщает пресс-служба полиции. Пострадавший с колото-резаными ранами грудной клетки и живота госпитализировали в реанимацию.

Начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин рассказал, что двое друзей встретились из-за ошейника и поводка для собаки, потом они распивали алкогольные напитки в квартире. Между ними возник конфликт, после чего мужчины вышли на улицу, где продолжили спорить и драться. В результате злоумышленник достал нож, ударил им несколько раз оппонента и убежал.

"Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками столичного главка через несколько часов задержали подозреваемого по месту жителя. Это - 36-летний житель Киевщины, ранее судимый за грабеж", - добавил Александр Кузьмин.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

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