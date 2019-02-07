Уже через неделю в Украине должно закончиться зимнее футбольное межсезонье. В следующий четверг, в 22:00 состоится первый официальный матч этого года в Украине – "Шахтер" будет играть с франкфуртским "Айнтрахтом".

В связи с этим перед матчем будут усилены меры безопасности, а на харьковском стадионе "Металлист", где пройдет игра, уже вовсю идут подготовительные работы, передает Сегодня.

Рабочие чистят поля от снега, который засыпал его практически полностью. В течение трех дней эта задача была выполнена и сейчас все перешли на чистку секторов. Как отмечает издание, поле находится в хорошем состоянии. В круглосуточном режиме включены системы искусственного освещения поля и специальные установки с обогревом, которые перемещаются по газону. Однако новая разметка поля пока не производилась, так как это должны сделать ближе ко дню матча.

"Сейчас ведутся плановые работы по техническому обслуживанию системы кейтеринга, технических зон, осуществляются текущие ремонты. С понедельника начнется генеральная уборка трибун - будут вымыты все сиденья, - рассказал директор по эксплуатации компании "Шахтер Сервис" Вадим Гунько. По его словам, во вторник ожидается приезд рабочей группы УЕФА. В тот же день начнутся работы по установке рекламных конструкций вокруг поля, по монтажу баннеров с логотипами Лиги Европы, а также будет протестирована система автоматического определения голов goal-line.

"Матч предстоит если не уникальный, то, по крайней мере, не рядовой: ожидается порядка 2500-2700 немецких фанатов. Так много болельщиков гостевой команды в Харьков на еврокубки еще никогда приезжало. Так что будет достаточно горячо, надеюсь, в хорошем смысле этого слова, – продолжает Вадим Гунько. – Будет организовано не менее пяти прямых чартерных рейсов из Франкфурта. Там очень серьезный уровень подготовки: немецких фанов будут сопровождать их полицейские, стюарды и сотрудники клуба по работе с болельщиками.

Кстати, УЕФА присудило этому матчу высокий уровень риска. Связано это с тем, что болельщики "Айнтрахта" на предыдущем выездном матче ЛЕ – против "Лацио" в Риме – устроили беспорядки.

В результате УЕФА принял решение присудить немецкому клубу двухгодичный "испытательный срок": еще одно подобное нарушение – и до конца этого срока все выездные матчи пройдут без болельщиков "Айнтрахта". Поэтому в Харьков приедет специальный офицер безопасности УЕФА, который будет контролировать и координировать работу всех служб, связанных с обеспечением безопасности.

И мы надеемся, что немецкая сторона подойдет к предстоящему поединку очень ответственно. И конечно, надеемся на то, что при такой мощной поддержке у "Айнтрахта" и "Шахтеру" будет обеспечена многочисленная и дружная поддержка украинских болельщиков. А мы постараемся создать им все условия и удобства".



Стоимость билетов на предстоящий матч варьируется от 50 до 6500 гривен. Средняя цена за хорошие места составит 200-250 гривен.

Фото: Segodnya.ua

До этого сообщалось, что Шахтер завершил сборы сухой ничьей против Ваккера и начал подготовку к Айнтрахту.

Также мы писали, что король 1500-метровки Михаил Романчук лично пожелал Шахтеру удачи в матче с Айнтрахтом.