Летом 2020 года на Марс полетят два аппарата. В четверг, 7 февраля, один из них - марсоход Европейского космического агентства (ЕКА) получил официальное имя "Розалинд Франклин".

Аппарат будет искать органику на красной планете, сообщает Newsweek. Аппарат был назван в честь британского биофизика, которая помогла миру узнать о природе молекулярной структуры ДНК.

На специальной пресс-конференции генеральный директор ЕКА Ян Вернер объяснил, что имя марсохода отражает тот факт, что "исследования в наших ДНК".

Шестиколесный аппарат по плану должен приземлится на поверхность Марса в 2021 году. В него вмонтированы специальные научные инструменты, в частности машина для бурения, подземный радар и анализатор органических молекул. Тем временем, американское агентство NASA тоже готовит запуск марсохода летом 2020 года. Аппарат еще не получил имени.

Розалинд Франклин - английский биофизик и учёный-рентгенограф, занималась изучением структуры ДНК.

Розалинд Франклин известна в большей степени своей работой над получением рентгенограмм структуры ДНК. Сделанные ею снимки отличались особой чёткостью и подготовили почву для выводов о структуре ДНК, сделанных Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком.

После завершения работы над своей частью исследования ДНК Франклин начала первую в своём роде работу по исследованию вирусов табачной мозаики и полиомиелита. Скончалась от рака яичника в 1958 году, за четыре года до вручения Нобелевской премии за исследование нуклеиновых кислот.

Фото: ru.wikipedia.org

Видео: twitter.com/spacegovuk

Как сообщала "Страна", появилось видео, как зонд приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние.

Напомним, что опубликовано первое качественное фото Марса.