По прогнозам синоптиков, суббота и воскресенье порадуют украинцев солнцем и теплой погодой. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Во всех регионах, кроме юга, ожидается гололедица и без осадков. Ветер южный и юго-западный, 3-8 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать +4...+9. На юго-западном направлении температура ночью +1...-6, а днем около 0. В западных областях и на крайнем юге +4...+8, а на востоке обещают -9...-14 ночью и 0...-5 днем.

В столице 9-10 февраля также не предвидятся осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер южный и юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​около 0°.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики предупреждают, что в пятницу в Украину придут туман и гололедица.

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