На видео попал момент ДТП на перекрестке, где проворачивающая влево машина не пропустила автомобиль, следовавший прямо, и произошло столкновение. Видео опубликовано на странице Киев Оперативный.

Полиция прибыла почти мгновенно, так как в этот момент находилась на том же перекрестке. В комментариях под видео пользователи не сошлись во мнениях, кто именно виноват в ДТП, и обратили внимание, что второй автомобиль двигался на желтый свет светофора.

Видео: facebook.com

Как сообщала "Страна", Водитель на Lexus, засмотревшийся на ДТП по Дарницкому шоссе, стал участником еще одной аварии.

Также мы опубликовали видео момента ДТП в Киеве на перекрестке улиц Вильямса и Трутенко.

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