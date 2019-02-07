Пожилая жительница штата Колорадо (США) Линда Вулли умерла после того, как хирурги из-за ошибки удалили ей обе почки. В марте 2018 года у нее заподозрили рак почек. В мае ей сделали операцию по удалению этих органов, сообщает Daily Mail.

Послеоперационная биопсия показала, что новообразования были доброкачественными, то есть рака почек у пациентки не было. После этого женщина должна была три раза в неделю посещать больницу и проходить через 4-часовые процедуры гемодиализа.

Также после того, как история получила огласку, Линда наняла адвоката и приготовилась судиться с медицинским учреждением. Но так и не успела получить компенсацию.

Также в одном из интервью женщина выразила надежду на то, что врачи смогут имплантировать ей здоровую почку. Линда Вулли умерла 1 февраля, через восемь месяцев после операции.

Как сообщала "Страна", в Павлограде хирурги едва спасли курильщика, в чьих руках взорвалась электронная сигарета. Из-за сигареты парень получил рваную рану голени, открытую черепно-мозговую травму, попадание инородного тела в мягкие ткани головы, кроме того пострадала и лобная часть лица.

Отметим, что прикованного к инвалидной коляске Буша-старшего обвинили в домогательствах.