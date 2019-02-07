Модный дом Gucci раскритиковали из-за выпущенного брендом свитера. В нем увидели схожесть с "блэкфейсом" - черным гримом белых актеров, изображавших афроамериканцев. Об этом сообщает "Русская служба BBC".

Лыжный джемпер покрывает нижнюю половину лица. А красный вырез в форме губ, по задумке дизайнеров, должен был ложиться на настоящие. Стоила эта вещь $890.

Огромное количество пользователей соцсетей посчитало такую одежду оскорбительной.

"Я отказываюсь верить в то, что никто в Gucci не подумал, что это вызовет шквал обвинений в расизме... если только не каждый их сотрудник - полный балбес... что заставляет меня думать, что они сделали это специально... что, если это правда, делает их омерзительными циниками..." - написал в Twitter журналист и телеведущий Пирс Морган.

В своем официальном заявлении дом Gucci извиняется перед покупателями и говорит, что инцидент со свитером - та самая ошибка, из которой менеджмент собирается вынести серьезные уроки.

Фото: twitter.com/piersmorgan

Как сообщала "Страна", украинская модель Снежана Онопко, известная сотрудничеством с мировыми домами моды Calvin Klein и Gucci отметила, что была бы не против изменить свою национальность. Причиной такого шага девушка назвала "атмосферу нетерпимости" вокруг.

Отметим, что Лондонская неделя моды откажется от меха и продуктов животного происхождения.