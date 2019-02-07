По данным американских ученых из Национального института информации об окружающей среде, северный магнитный полюс Земли смещается со скоростью от 15 до 55 км в год и движется в сторону России. Информация об этом опубликована в исследовании Nature.

Движение магнитного полюса происходит от канадской Арктики к Сибири и Таймыру, преодолев линию перемены дат - условную границу на поверхности Земли, которая проходит от полюса до полюса, с разницей в местном времени в сутки. Как считают ученые, магнитный полюс должен достичь точки через 30-40 лет.

Как правило, объявления об изменениях в магнитном поле происходят в научном мире каждые пять лет. Но в нынешних условиях ситуация меняется настолько быстро, что обновление модели пришлось делать уже сейчас. Так, в 2000 году смещение происходило со скоростью 15 км в год, но к 2018 году этот показатель вырос более чем в 3 раза.

Фото:Nature.com

"Предполагалось, что пятилетнего срока будет достаточно, чтобы мы могли адекватно описать ситуацию. Но оказалось, что поле меняется гораздо быстрее и те данные, которые дает модель, уже не соответствуют тому, что происходит", - приводит слова заведующего комплексной геофизической обсерваторией "Паратунка" ИКИР ДВО РАН Сергея Хомутова "ТВ Центр".

Сейчас ученые пытаются выяснить, по какой причине движение магнитного поля ускорилось. Однако специалисты уверены, что этот факт может значительно повлиять на риск возникновения серьезных катаклизмов в регионе.

Также это может сказаться и на организации средств навигации, безопасном перемещении воздушного и морского транспортов, функционирования GPS и карт-схем на гаджетах. Кроме того, среди изменений эксперты называют смещение места, откуда можно увидеть северное сияние. В таком случае, его можно будет наблюдать в Сибири.

Как считают ученые, всему виной сдвиги, которые происходят в недрах нашей планеты. Основная часть магнитного поля производится жидкостью в ядре Земли, что влияет также и на происходящее на поверхности.

К примеру, в 2016 году магнитный полюс сдвинулся под северной частью Южной Америки и восточной частью Тихого океана. Однако ученые подчеркивают, что изменения в движении магнитного поля были известны людям еще в XIX веке.

"Нарушается прохождение радиоволн, нарушается радиосвязь. Есть такое с точки зрения прикладных значений - загоризонтная радиолокация. То есть у нас работает радиолокатор, который следит, не появились ли там летающие объекты, и при этом тоже нарушается их работа", - пояснил главный научный сотрудник НИИ Арктики и Антарктики Олег Трошичев.

По мнению специалистов, смещения происходят и на южном магнитном полюсе Земли, но он движется гораздо медленнее. В последний раз настолько сильное изменение полюса планеты происходило около 780 тыс. лет назад.

"Бывают так называемые инверсии магнитного поля, когда происходит переполюсовка. Северный магнитный полюс меняется местами с южным. И имеются данные о том, что в этот момент, в момент переполюсовки магнитное поле практически выключается", - отметил заместитель директора Института физики Земли им. Шмидта РАН, доктор геолого-минералогических наук Роман Веселовский.

До этого "Страна" писала, что в далеком прошлом Земля едва не потеряла магнитное поле, а вместе с ним и воздух.

Также сообщалось, что магнитная буря накрыла Украину 11 января.