Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 7 февраля принял решение о временном - на 6 месяцев - прекращении показа в Украине телеканала "Наше любимое кино" в связи с неоднократным нарушением отечественного законодательства относительно трансляции аудиовизуальных произведений с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Как сообщается на официальном сайте Нацсовета, телеканал "Наше любимое кино" имеет юрисдикцию Германии и был внесен в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины в апреле 2008 года.

В то же время на протяжении минувшего года в Нацсовета неоднократно обращались граждане с жалобами, что в эфире этого телеканала показывают артистов, которые внесены в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности. Регулятор со своей стороны известил дистрибьютора и правообладателя о зафиксированных нарушениях украинского законодательства и о возможных последствиях противоправного демонстрирования аудиовизуальных произведений. На первое обращение весной 2018 года Нацсовет был заверен, что в дальнейшем нарушений не будет. В то же время мониторинг эфира этого телеканала в декабре 2018 – январе 2019 года вновь зафиксировал нарушения закона "О телевидении и радиовещании".

"Германия и Украина являются подписантами Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Ст.28 Конвенции предусматривает, что ни одно из ее положений не мешает сторонам применять более суровые и более детальные правила сравнительно с теми, которые предусмотрены в этом международном документе. Поскольку нарушения в эфире телеканала имеют очевидный, серьезный и тяжелый характер, приводят к возникновению сложных общественных проблем, длятся больше двух недель после сообщения о них, то в соответствии с ч.2 ст.24 Конвенции сторона, которая осуществляет прием, может временно прекратить ретрансляцию программной услуги, которая нарушает Конвенцию", - пояснили свое решение в Нацсовете.

Срок запрета начинается с даты обнародования решения регулятора.

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