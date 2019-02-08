В Киеве водитель Mitsubishi получил в лобовое стекло снежком, которые бросили несовершеннолетние, по виду школьники старших классов. После этого водитель вышел и начал драться с одним из подростков.

На видео пропал только момент драки, который опубликовал Киев оперативный.

В комментариях под постом большинство пользователей поддержали водителя, кто-то даже вспомнил, как с Дарницкого моста в его машину подростки бросили камень, пришлось делать дорогостоящий ремонт, а поймать хулиганов не представлялось возможным.

Комментаторы также вспомнили о том, как банда малолеток-нацистов избивает людей в торговых центрах Киева.

Правда, были и те, кто советовал не разбираться силовыми методами. "А потом мы удивляемся, откуда такая агрессивная молодежь, они видят таких взрослых и поступают также", - написала Ольга Шевелева Швачко.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Житомире девушки-подростки толпой избили сверстницу и записали это на видео.

Мы писали, что украинские подростки запустили челлендж. Его цель - пробежать по машине полицейских.

Также стало известно, что подростки, избившие мужчину у ТРЦ Гулливер в Киеве, оказались ультрас "Динамо" и сторонниками нацизма.