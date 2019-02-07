Новая сенатор Бразилии 44-летняя Ана Паула да Силва шокировала пользователей интернета, не застегнув пиджак. Об этом сообщает ГазетаРу.

Женщина появилась на мероприятии в брючном костюме насыщенно-красного цвета, что само по себе выделило ее из "темно-синей массы" мужчин. Его она решила не застегивать по очевидным причинам.

Она заявила, что предмет ее гардероба служит исключительно феминистической цели - напомнить представителям мужского пола о женской свободе выбора.

Первыми откровенный наряд Аны Паулы да Силвы (она больше известна как Паулинья) заметили пользователи ресурса Reddit и устроили бурную дискуссию и оставили ироничные комментарии.

Фото: instagram.com/deputadapaulinha

Большинство форумчан оставили ироничные комментарии, отмечая сексуальную привлекательность новоявленного сенатора.

"Она может совершить преступление и её не поймают, потому что лица точно никто не вспомнит", — отметил пользователь под ником BiboFieTo.

"Ей никто не посмеет сказать "нет", поскольку все челюсти лежат на полу", — шутит Christoval.

После резкой реакции со стороны прессы она сделала официальное заявление в своем инстаграме. Она опубликовала фотографию в спорном костюме и прямо поверх нее написала список своих достижений на общественной службе.

Фото: instagram.com/deputadapaulinha

Подпись гласила: "Это немного информации из моей истории, для тех, кто меня не знает. Я люблю наряжаться, что, в свою очередь, не имеет ничего общего с моей работой. Я не собираюсь менять свой образ жизни, потому что теперь я стала депутатом".

Ранее Ана Паула да Силва была мэром муниципалитета Бомбиньяс в штате Санта-Катарина. На выборах, которые прошли 7 октября 2018 года, она была избрана представителем штата в парламенте 19-го созыва от Демократической рабочей партии.

Чиновница дважды была удостоена звания "Лучший мэр" в своём штате. Пользователи также отметили, что рейтинг одобрения да Сильвы местным населением составлял 90%.

Фото: instagram.com/deputadapaulinh

Бомбиньяс - муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Итажаи. Также входит в экономико-статистический микрорегион Итажаи.

Как сообщала "Страна", в Минюсте разъяснили, как украинцы должны заниматься сексом с 11 января.

Отметим, что СБУ открыла уголовное дело против лидера С14 из-за задержания бразильца Лусварги по обвинению в сепаратизме.