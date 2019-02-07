В украинской столице полиция ищет банду дебоширов, которые разгромили пивной бар
В четверг, 7 февраля, в Киеве неизвестные разгромили пивбар и скрылись с места происшествия. Введен план "Перехват" - правоохранители разыскивают белый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент произошел в Деснянском районе столицы по адресу проспект улица Курчатова, 19 а.
По предварительной информации, в 18:00 группа неизвестных численностью 10 человек ворвалась в пивбар "Ольвия", разгромила его и на Mercedes-Benz Sprinter скрылась в неизвестном направлении.
На данный момент правоохранители разыскивают авто с государственным номером "АА 0714 ХА".
Как сообщала "Страна", ранее в Киеве неизвестный в маске ворвался в китайское кафе и изрезал ножом посетителя.
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