Президент Франции Эммануэль Макрон решил не ехать на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, а также отказался от совместного выступления с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает со ссылкой на источники Suddeutsche Zeitung.

В четверг стало известно, что Франция намерена поддержать пересмотр газовой директивы ЕС, касающейся реализации газопровода Северный поток-2.

По данным немецкого издания, ранее упоминались "трудности с расписанием", однако "есть впечатление охлаждения германо-французских отношений". Как пояснил доверенное лицо Макрона Хенри Ендерляйн, отказ от совместного выступления является "символическим сигналом".

Он добавил, что Макрон сейчас сфокусирован на внутренней политике, что "понятно", учитывая обстановку во Франции, однако есть и все больше признаков "затяжного отчуждения" между Германией и Францией. "Это вызывает у меня тревогу", - сказал Ендерляйн.

Мюнхенская конференция по безопасности 2019 пройдет в баварской столице 15-17 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали 22 января новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое призвано стать дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году.

Елисейский договор, подписанный Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром в Париже 56 лет назад, обязывал власти обеих стран проводить регулярные консультации по основным направлениям внешней политики, вопросам безопасности, а также молодежной и культурной политике.

Фото: twitter.com/henrikenderlein

Как сообщала "Страна", власти США повторно потребовали от ЕС и Германии остановить строительство газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, что в МИД Франции заявили об отзыве своего посла из Италии после нападок на Макрона.