Известной актрисе Александре Яковлевой стало плохо во время просмотра телевизора
Бывшую супругу известного российского журналиста и публициста Александра Невзорова Александру Яковлеву экстренно госпитализировали.
По данным Telegram-канала 112, актриса попала в одну из больниц Санкт-Петербурга после того, как ей стало плохо.
Уточняется, что 61-летняя звезда фильма "Экипаж" и "Чародеи" смотрела в своей квартире телевизор, когда у нее начались судороги и пошла пена изо рта. Медики оказали экстренную помощь. Состояние Яковлевой стабилизировалось.
Александра Яковлева была второй женой Невзорова. В художественном фильме-катастрофе "Экипаж" она исполнила первую откровенную постельно-эротическую сцену в советском кино, чем и запомнилась публике. В 1980-е годы она была одной из самых популярных актрис в СССР.
В последние годы она активно участвует в политической жизни своего родного города Калининград, представляя российскую партию "Яблоко".
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