Бывшую супругу известного российского журналиста и публициста Александра Невзорова Александру Яковлеву экстренно госпитализировали.

По данным Telegram-канала 112, актриса попала в одну из больниц Санкт-Петербурга после того, как ей стало плохо.

Уточняется, что 61-летняя звезда фильма "Экипаж" и "Чародеи" смотрела в своей квартире телевизор, когда у нее начались судороги и пошла пена изо рта. Медики оказали экстренную помощь. Состояние Яковлевой стабилизировалось.

Александра Яковлева была второй женой Невзорова. В художественном фильме-катастрофе "Экипаж" она исполнила первую откровенную постельно-эротическую сцену в советском кино, чем и запомнилась публике. В 1980-е годы она была одной из самых популярных актрис в СССР.

В последние годы она активно участвует в политической жизни своего родного города Калининград, представляя российскую партию "Яблоко".

Как сообщала "Страна", звезда "Сватов" Федор Добронравов попал в больницу на грани инсульта.

Мы писали, что в Москве Льва Лещенко на "скорой" увезли со сцены в больницу. Певцу стало плохо прямо на концерте.

Ранее умер актер Иван Бортник, сыгравший в фильме "Место встречи изменить нельзя".