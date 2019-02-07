Россия провела "частично успешные" испытания крылатой ракеты с ядерной боевой частью "Буревестник". Об этом передает The Diplomat со ссылкой на источники в Госдепе.

Испытания проходили 29 января на российском полигоне Капустин Яр в Астраханской области и на данный момент стали тринадцатыми по счету. Ракета не испытывалась с февраля 2018 года, отмечает издание. "Буревестник" впервые прошел испытание в июне 2016 года.

Источники отметили, что "во время полета ядерный двигатель достиг проектной мощности и обеспечил необходимую тягу". По мнению разведки США, усилия по разработке российской ракеты до сих продолжаются.

"Страна" разбиралась, начнется ли гонка вооружений после выхода США из горбачевского договора по ракетам и что это значит для Украины.

Напомним, что в России сообщили о безрезультатности переговоров с США по ДРСМД.