Информация на упаковках пищевых продуктов скоро станет более разборчивой и информативной. Потребители получат всю необходимую информацию, в частности, есть ли в них аллергены и глютен.

Соответствующий Закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов" вводится в действие 6 августа 2019 года (через 6 месяцев после опубликования), кроме отдельных положений, которые действуют с 7 февраля (одновременно в маркировке пищевых продуктов могут применяться обозначения единиц измерения с использованием букв латинского или греческого алфавита), передает ЮрЛига.

Нищевые продукты, которые соответствуют требованиям законодательства могут производиться или вводиться в обращение в течение трех лет после введения в действие Закона и находиться в обороте до наступления конечной даты потребления или срока годности.

При этом операторам рынка запрещается осуществлять оборот пищевых продуктов, полученных из мощностей, которые не прошли государственную регистрацию или не получили эксплуатационного разрешения или использовать такие пищевые продукты в производстве пищевых продуктов.

Закон обязывает размещать на фасованных пищевых продуктах следующую информацию:

- название пищевого продукта;

- перечень ингредиентов;

- любые ингредиенты или вспомогательные материалы для переработки, которые вызывают аллергические реакции или непереносимость, и используются в производстве или приготовлении пищевого продукта и остаются в готовом продукте, даже в измененной форме;

- количество определенных ингредиентов или категорий ингредиентов;

- количество пищевого продукта в установленных единицах измерения;

- минимальный срок годности или дата «употребить до»;

- любые особые условия хранения и / или условия использования (в случае необходимости);

- наименование и местонахождение оператора рынка, отвечающий за информацию о пищевой продукт; а для импортируемых пищевых продуктов - наименование и местонахождение импортера;

- страна происхождения или место происхождения (касаемо мяса или продуктов название которых может ввести в заблуждение относительно страны происхождения);

- инструкция по использованию - в случаях, когда отсутствие таких инструкций затрудняет надлежащее использование пищевого продукта;

- для напитков с содержанием спирта этилового свыше 1,2 процента объемных единиц - фактическое содержание спирта в напитке;

- информация о питательной ценности пищевого продукта.

Дополнительно к этой информации предоставляется информация об отдельных типах или категориях пищевых продуктов. Перечень такой информации изложен в приложении № 2 к Закону, в частности, на замороженном мясе или полуфабрикатах должна быть указана дата замораживания. На напитках с высоким содержанием кофеина или пищевых продуктах с добавлением кофеина (кроме кофе и чая) будет указываться информация о высоком содержании кофеина и т.д.

Также в приложении № 3 к Закону содержится перечень продуктов, на которые не распространяется требование по указанию обязательной информации о питательной ценности. Например,вода питьевая, травы, пряности, соль и т.д.

Информация о пищевом продукте не должна вводить потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления, а также в части приписывания пищевым продуктам лечебных свойств. Указанный запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов.

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