В четверг, 7 февраля, на нерегулируемом переезде в Ивано-Франковской области произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом. В ДТП на перегоне Хриплин – Братковцы пострадал водитель грузовика, машинист и пассажиры поезда не травмированы.

Об этом сообщается на странице АО "Укрзализныця" в Фейсбуке. ДТП произошло в 15:54.

"Водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд прямо перед поездом №143 Ворохта - Киев, спровоцировав столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия локомотив сошел с рельсов первой колесной парой. Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Как сообщала "Страна", защита обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова не добилась отвода судьи.

Напомним, что в Укрзализныце хотят повысить цены на проезд более чем в 2 раза.