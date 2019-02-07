"Страна" узнала подоплеку скандала с Ульяной Супрун, которую на днях отстранил от должности Окружной административный суд Киева.

Удар по и.о. министра здравоохранения - это была согласованная акция Олега Ляшко и Петра Порошенко, рассказал нам источник в Администрации президента Украины.

Партия Ляшко выступила в качестве "торпеды", которая инициировала судебный процесс через иск нардепа Игоря Мосийчука.

Впрочем, АП как заказчика называли и раньше, о чем "Страна" уже рассказывала. Однако никто не мог внятно сформулировать цель атаки.

По данным нашего собеседника из АП, следующим актом этой пьесы станет показательное "спасение" главы МОЗ усилиями Петра Порошенко (президент уже публично поддержал Супрун).

"Таким образом президент хочет показать американцам, что он активно поддерживает реформаторов и защищает их изо всех сил. И "спецоперация" с Супрун - это одно из комплекса мероприятий, которые подготовили на Банковой, для того, чтобы завоевать расположение Вашингтона. Конечная цель - организовать встречу с Трампом перед выборами", - рассказал "Стране" источник на Банковой.

Встречу с хозяином Белого дома у Порошенко активно пытаются пролоббировать в марте, чтоб показать, что за океаном "делают ставку" на действующего президента.

"Поэтому в ближайшее время Порошенко сделает еще несколько пасов в сторону американцев, чтоб обратить на себя внимание и добиться встречи с президентом США", - говорит источник.

Подробнее о скандале с Ульяной Супрун и о том, как он связан с попытками организовать встречу Порошенко и Трампа можно посмотреть в новом блоге Ясно.Понятно Олеси Медведевой.

Напомним, что Ульяна Супрун была единственным непрофильным министром, который сопровождал Порошенко в Нью-Йорк на Генассамблее ООН в сентябре. Это заставило сеть заговорить о неких "эксклюзивных" функциях главы Минздрава в Америке.

Как тогда анализировала "Страна", Супрун – американка украинского происхождения, имеющая сильные семейные связи в диаспоре. И на Генассамблее в Штатах она нужна не как министр здравоохранения, а как организатор предвыборной кампании президента в украинском лобби в Америке.

Влияние украинской диаспоры в США ограничено, но оно все же есть. И может оказать сыграть свою роль в раскладах перед президентскими выборами в Украине. Ведь нельзя сказать, что Трамп за или против Порошенко, – ему просто не интересна Украина. И потому он примет решение так, как кто-то посоветует. Вот ради организации таких советов Супрун и полетела в Нью-Йорк в сентябре.

В этом же, кстати, кроется и весь секрет того, почему она все еще остается министром. Она держится в кресле, потому что нужна Порошенко для контактов с Вашингтоном.